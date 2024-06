Un ex participante denunció que recibió agresiones de Furia: "Me empujó cuatro veces"

domingo, 16 de junio de 2024 00:00

Se acerca el final de Gran Hermano y quedan solo unas semanas para saber quién es el victorioso ganador y la casa se pone cada vez más picante. Aunque en esta ocasión, tiraron desde afuera contra Juliana, más conocida como "Furia" por algunos episodios ocurridos algún tiempo atrás.

La acusación la hizo Mauro D'Alessio, quien denunció públicamente agresiones por parte de la jugadora más polémica. "Furia me empujó a mí cuatro veces", expresó el participante que tuvo una relación con Juliana.

La revelación sucedió en el programa de streaming Insiders: "Y quedó nominada for ever and ever. Hubo una sanción y vos fuiste el que la dejaste nominada forever and ever", dijo la conductora. A lo que Mauro respondió irónicamente: "Sí, claro, un castigo de la san p***".

Actualmente, los finalistas que disputan el premio mayor son Martín Ku, Juliana Scaglione, Emmanuel Vich, Darío Martínez Corti, Nicolás Grosman y el uruguayo Bautista Mascia.