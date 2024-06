Jimena Monteverde y la sorpresa a Mirtha Legrand con un mensaje del Papa

domingo, 16 de junio de 2024 14:12

Durante "La Noche de Mirtha", Jimena Monteverde sorprendió a Mirtha Legrand con un emotivo mensaje personal del Papa Francisco, quien le envió un beso grande y confesó ser un fiel espectador de su programa. La reacción de Mirtha fue de absoluta incredulidad y emoción, destacando este momento como uno de los más memorables de la noche.

El sábado por la noche, en "La Noche de Mirtha", Mirtha Legrand vivió un conmovedor e inesperado momento que la dejó sin palabras. Durante el programa, la conductora presentó a Jimena Monteverde, la chef del show, quien había regresado recientemente del Vaticano.

Monteverde, visiblemente emocionada, relató su experiencia en una audiencia con el Papa Francisco. Durante su visita, le mostró al Pontífice un video en el que Mirtha Legrand le enviaba un afectuoso saludo.

La respuesta del Papa fue tan inesperada como especial: pidió a Jimena que le transmitiera un mensaje personal a Mirtha. "Me dijo que te manda un beso grande y que te ve siempre en televisión", contó Jimena, añadiendo con humor: "Me dijo 'díselo en secreto', ¡estoy pecando que no vea esto!".

La sorpresa de Mirtha fue palpable. "¡No puedo creerlo! ¡Qué increíble!", exclamó, mientras en pantalla se mostraba una fotografía de Monteverde junto al Papa, tomados de la mano, una imagen que capturaba la calidez y la emotividad del momento.