Gran Hermano: Furia se enojó con Martín y le hizo un escándalo por el lugar en el sillón

domingo, 16 de junio de 2024 00:00

En la cuenta regresiva para el final de Gran Hermano, el enfrentamiento entre Martín y Furia va subiendo cada vez más de nivel y con esto, la tensión queda en evidencia. Este sábado en la noche, en la previa a ver una película, Juliana lanzó dardos contra su competidor.

"Lo siento Martín, ese es mi lugar. Rajá de ahí y ya lo sabes hace bastante. Andate con los pibes ahí", lanzó mientras buscaba la comida para llevar al lugar donde estaban todos frente al televisor.

Mientras escuchaba esto, Martín se iba acomodando poco a poco en el medio del sillón pero Furia fue subiendo el tono de la orden. "No me rompas las pelotas. No te lo digo ni tres, ni dos ni uno. Éste es mi lugar", lanzó.

Ante esto, el "Chino" contestó: "me siento de costadito". Luego Furia se fue a sentar y agregó en su ataque: "tomátela. No me rompas las bolas".

Mientras esto ocurría, Bautista y Nicolás estaban sentados en los colchones y Emmnuel veía la discusión de lejos para no intervenir.

Actualmente, los finalistas que disputan el premio mayor son Martín Ku, Juliana Scaglione, Emmanuel Vich, Darío Martínez Corti, Nicolás Grosman y el uruguayo Bautista Mascia.