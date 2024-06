Fátima Flórez habló sobre Milei a dos meses de la separación: "Fue una relación muy linda"

domingo, 16 de junio de 2024 00:00

A dos meses de la separación con el presidente argentino, Javier Milei, Fátima Flórez dio una entrevista que se transmitió en horas de la noche de este sábado. Desde la separación, la comediante se refirió pocas veces al noviazgo que tuvo con el líder político de derecha.

Con una vestimenta de Madonna preparada para su show, respondió a los interrogantes de Nelson Castro y dijo: "Las personas que nos vieron juntos saben que eso fue real. Fue una relación muy linda, sincera, genuina y de muchísima conexión. No cabe la menor duda".

A lo que el conductor repreguntó, "¿Seguís enamorada de Milei?", y Flórez respondió: "Sigo enamorada de mi profesión. Me da felicidad y fidelidad. Me da emoción que la gente me siga. Me emociona de verdad porque es mi pasión. Mi amor es el público. Ustedes no tienen idea del amor que me da la gente", señaló, conmovida. "Yo vengo a cumplir mis sueños y no mandatos de otros", contó, sobre su carrera.

También fue cuestionada por si existía un contrato de por medio y dijo: "Lo he leído, pero no han sido muchos, más que uno o dos revoltosos. La gente no sintió para nada eso. Hubo gente que lo expresó y me dio, no sé si risa, pero me pareció que era raro. Cuando uno se expone, se enfrenta a estas cosas. Igual, el que conoce a Fátima sabe que eso... No", afirmó.

Finalmente, aseguró que no fue una sorpresa la ruptura: "Por ahí le sorprendió más a la gente que a mí, puede ser. Tenemos una muy buena relación". Y cerró: "Yo creo que en las relaciones humanas y de pareja hay una intimidad que es 'hasta acá'. Algunos pueden decir 'vos decís eso y te vimos besándote en el escenario'. Y sí. Me vieron así porque era una mujer que estaba enamorada donde trabajaba todos los días de mi vida y tenía un día para ver a mi novio. Ese día vas a agarrar a tu novio y le vas a dar un beso".