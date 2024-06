El pronóstico de Ariel Rodríguez sobre el próximo expulsado de Gran Hermano

domingo, 16 de junio de 2024 17:20

El conductor de Ariel en Su Salsa dio sus augurios en torno a los que será la gala de eliminación de este domingo en la Casa de Gran Hermano y hasta se animó a adelantar cual será el próximo eliminado: “¡Se da todo lo que vaticiné!”

Sucedió en el pase entre el ciclo de Georgina Barbarossa y su programa cuando lo lanzó sin miramientos: “Este lunes se va una mujer, sigo diciéndolo. ¿Les puedo dar un dato más? El mano a mano define quién se va y quién gana Gran Hermano. Se los digo así”

A continuación, ratifico su postura, “¿Tienen papel y lapicera? Si no se da esto, la próxima semana yo no vengo. Esta semana se va Furia. Vamos apostando". No contento con eso, se animó a anticipar el eliminado de la próxima semana: "se va Darío”, más aún, “la otra semana se va Nico”.

Para finalizar dijo que quienes van a estar el ultimo día del juego son Bautista, el Chino y Emanuel.