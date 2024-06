Arnaldo André confesó la fórmula para verse bien a los 80 años: Semen de Toro

domingo, 16 de junio de 2024 00:00

El pasado 12 de noviembre, Arnaldo André cumplió 80 años de edad y se mantiene espléndido. Más de uno se preguntó cuál es la fórmula para lucir "radiante" y este sábado en la Mesaza de Mirtha Legrand la confesó, dejando sorprendidos a más de uno de los invitados a La Noche de Mirtha (ElTrece).

El actor, que protagonizó éxitos como "Amo y Señor", "Pobre diabla" y "Abrázame muy fuerte", reveló que se inyecta semen de toro y algunas "vacunitas antiage". Para ello sigue un tratamiento con el profesional Adrián Jaime que lo cuida y que trae de Suiza la fórmula.

"Es una inyección que te revitaliza", confesó agregando que esto él se lo ha recomendado a varios famosos pero ellos "no tienen la disciplina de decir 'cada 15 días vamos'".

En la mesa, Mirtha destacó que él fue su "galán" en 40 kilates, cuando él comenzó su carrera. "Me acuerdo la noche que fuimos a verlo en Belgrano. Era un día de lluvia. Me acuerdo perfecto", contó Mirtha a lo que Arnaldo destacó que fue un domingo y él no sabía que había ido Mirtha con su esposo Daniel Tinayre.