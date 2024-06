Virginia sobre la salud de Furia: “Nadie la enfermó, nadie le negó la comida”

sábado, 15 de junio de 2024 00:00

La última eliminada de la Casa de Gran Hermano, Virginia dio declaraciones en torno a la salud de Juliana, más conocida como Furia y frente a las acusaciones reiteradas que la participante hacia sobre sus compañeros dijo: “nadie la enfermó, nadie le negó la comida”.

La humorista dio detalles de sus conversaciones con la doble de riesgo dentro de la casa y de discusiones de convivencia, ente ellos la discusión sobre la comida.

“No le estábamos robando nada a nadie. Con el resto del presupuesto, comprábamos cosas para la casa. Así como los fumadores se dan su gusto personal, nosotros utilizábamos muchísima menos plata para darnos un gusto personal. No le sacamos nada a nadie”, explicó en el noticiero de Buen Telefe.

En este sentido agregó que, “es muy feo que diga que la enfermamos por quitarle la comida. El Chino y Mauro se organizaban y se compraban tres maples y fruta”. Así mismo dijo que, el grupo que ella integraba, las Vizcacheras también tenía un trato para ver qué cosas preferían comprar.

Acto seguido enfatizó sobre que nadie quería enfermarla, “Furia, en algún momento, mucho antes de que se confirmara su cuadro, me dijo que previo a entrar al programa le habían dicho que creían que tenía este diagnóstico, que no me gusta ni mencionarlo”. Virginia sostuvo que Juliana sabia de su situación de salud: “ya era preexistente. Sí puede ser que por falta de proteína o de alguna cosa, cuando le hicieron los análisis, surgió nuevamente. Pero nadie la enfermó, nadie le negó la comida. Quería aclarar lo de la Vizcachera por qué teníamos comida, porque nos organizamos, cada uno con su gustito personal, compraba una cosa, juntábamos todo y teníamos para todos”, finalizó.