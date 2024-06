A los 63 años, murió un reconocido actor

sábado, 15 de junio de 2024 08:13

Ron Simons, reconocido actor y productor, murió a los 63 años. La noticia fue confirmada este viernes por el portal The Hollywood Reporter (THR).

El famoso y reconocido actor, Ron Simons, alcanzó cuatro premios Tony, los equivalentes a los Oscar en el ámbito teatral, dejó una huella imborrable.

Foto: Ron Simons

Los seguidores y colegas del famoso actor dedicaron cientos de mensajes en las redes sociales despidiendo al actor.

La carrera de Simons estuvo marcada por su participación en diversas producciones de Broadway, entre las que destacan Porgy and Bess, A Gentleman’s Guide to Love and Murder y Jitney, según informó THR.