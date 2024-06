Cómo será la Cuarta Temporada de Bridgerton: los detalles

sábado, 15 de junio de 2024 21:10

La aclamada serie de época "Bridgerton" ha asegurado su futuro en Netflix con la confirmación de una cuarta temporada, anunciada tras el reciente estreno de la segunda parte de la tercera temporada. Esta noticia ha emocionado a los seguidores, quienes ya especulan sobre quién será el próximo protagonista de la saga familiar.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la showrunner Jess Brownell reveló detalles emocionantes sobre los preparativos para la cuarta temporada. Aunque el líder de esta nueva entrega aún no ha sido oficialmente revelado, Brownell dejó entrever que la decisión está en proceso. "He estado a punto de revelar el nombre un par de veces, así que sigan preguntando, ¡tal vez se me escape!", bromeó.

El equipo de escritores ha estado trabajando arduamente para desarrollar los nuevos capítulos, con Brownell destacando: "Estamos casi al final con la sala de escritores. Siento que es uno de mis mejores trabajos y el mejor trabajo de mi equipo de escritores".

La espera entre temporadas ha sido larga, un aspecto que Brownell reconoció, explicando que el proceso de filmación, edición y doblaje multilingüe lleva aproximadamente ocho meses. "Estamos trabajando para tratar de lanzar las temporadas más rápidamente, pero en este momento estamos en un ritmo de dos años debido a la complejidad de la producción y la postproducción", añadió la guionista.

La serie, conocida por su intrigante trama y su exquisita ambientación, ha capturado la atención global desde su debut, convirtiéndose en un fenómeno cultural y asegurando un lugar destacado en el catálogo de Netflix. Los detalles sobre la trama de la cuarta temporada y quién liderará la próxima historia de amor y drama en la alta sociedad londinense están en camino de ser revelados, manteniendo la anticipación de los fans en su punto máximo.

Con el éxito continuo de "Bridgerton", la plataforma de streaming Netflix demuestra una vez más su capacidad para ofrecer contenido cautivador que atrae a audiencias de todo el mundo, consolidando su posición como líder en entretenimiento digital.