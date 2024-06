Mauro de Gran Hermano se puso de novio con una periodista pero "ella lo dejó por..."

viernes, 14 de junio de 2024 00:00

En el mundo de la farándula, los romances pueden ser tan fugaces como intensos, y el noviazgo entre Mauro, ex participante de Gran Hermano, y Antonella Ravinale, periodista de C5N, no fue la excepción. Lo que comenzó como un romance público y prometedor, llegó a su fin en poco tiempo, dejando a muchos sorprendidos y generando especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura.

Hace apenas una semana, Mauro Dalessio confirmaba su relación con Antonella Ravinale, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su vida amorosa. Sin embargo, este jueves, Mauro anunció en el programa "A la Barbarossa" de Telefe que la relación había llegado a su fin, desatando una ola de comentarios y especulaciones.

Durante la entrevista en "A la Barbarossa", Pía Shaw le preguntó: "¿es cierto que la chica en cuestión te fue dejando por tu alta exposición?" y agregó en broma: "El romance más corto en la historia de los portales". Ante esto, él respondió: "Sí, es verdad" y subrayó: "lo que pasó es que, bueno, nos vimos de vuelta y ella no sabía que era tanta exposición la que teníamos".

Las palabras de Mauro desencadenaron una serie de bromas y comentarios por parte de los panelistas del programa, quienes destacaron la brevedad del romance y señalaron la ironía de la situación, dado el historial mediático de Mauro y su relación previa con una figura pública.

"Mi amor, mi amor, se pone a salir con un pibe que acaba de salir de Gran Hermano, que estuvo de novio con la mina más famosa hoy en Argentina, que es Furia y piensa que no va a tener repercusión", agregaron entre risas.

La Heladería y la Repercusión Mediática:

Mauro reveló que uno de los momentos clave que contribuyeron a la ruptura fue una salida a una heladería, donde la presencia de los medios y las solicitudes de fotos generaron incomodidad a su pareja.

"Me pidieron muchas fotos y no le gustaba", confesó. Posteriormente, reconoció que ella le dijo que lo perjudica en el trabajo y no le sirve a ella este perfil. "Sí, es verdad. Me dijo eso también porque tiene un perfil mucho más bajo", confesó.