Gran Hermano: Furia hizo un desafortunado comentario sobre el HIV y la Fundación Huésped respondió

viernes, 14 de junio de 2024 15:16

Otra vez, Juliana Scaglione quedó en el ojo de las críticas entre los seguidores de Gran Hermano 2023. Esta vez fue por una comparación desafortunada que hizo sobre las personas con HIV. A pocas semanas de que llegue el final del juego, Furia volvió a mostrar su malestar por el ingreso que tuvo la novia de Martín "El Chino" y usó palabras que no cayeron nada bien.

"Tintu es una gran actriz. Coy, me di cuenta, sé que no podías hablarme pero me di cuenta cómo te trataba y de que a mí no me podías ni ver", comenzó expresando sobre María en la conversación que tuvo con Emmanuel. "Me di cuenta de que a mí no me podían ni ver. ¿Saben lo que es, lo que se sienta acá adentro? Conectó con toda la casa pero conmigo no, o sea, ¿Yo qué tengo, HIV (SIDA, por sus siglas en inglés)? ¿Tengo olor a mierda? ¿Qué tengo?", lanzó en ese comentario.

El comentario sobre los enfermos de SIDA, superó los límites del ciclo y varios televidentes se mostraron indignados con su actitud. Muchos rápidamente se volcaron a la red social X (ex Twitter) para expresar el malestar y la indignación por los dichos. Incluso arrobaron a Santiago del Moro para que en los próximos días borde este tema en el programa y se tome conciencia.

También a través de X mencionaron a Fundación Huésped para que se exprese entorno a este tema. Y la respuesta no tardó en llegar. En la misma red social, publicaron: “Ey, nos estuvieron pidiendo que tiremos data sobre #VIH. Siempre es una buena oportunidad para aprender: la información confiable y basada en evidencia puede ayudarnos a romper con los prejuicios y la estigmatización. Acá te dejamos algunos datos claves para tener en cuenta”.

“El VIH no presenta síntomas. Tampoco podemos asumir que alguien tiene o no VIH por su apariencia física o por su orientación sexual. La única forma de saber si una persona vive con el virus es haciéndose un test. Y solo la persona que vive con VIH puede contarlo. También es importante saber que el VIH solo se transmite por 3 vías: en las relaciones sexuales sin protección, por el contacto de sangre con sangre o durante el embarazo, el parto o el periodo de lactancia. Y todas son prevenibles”, detallaron.

En ese sentido, desde la fundación agregaron: “Entonces: tener relaciones sexuales usando preservativo, un estornudo, un abrazo, un beso, la picadura de un mosquito, compartir una toalla o el baño, no transmiten el virus”, explicaron y sumaron: “Un diagnóstico de VIH no te define. Una persona que vive con el virus y accede al tratamiento puede tener una buena calidad y convertir al VIH en una enfermedad crónica. Acá estamos siempre para responder todas las dudas que puedan surgir. Si querés saber más, podés seguirnos en redes sociales, contactarte con nosotros o visitar nuestro sitio web”.