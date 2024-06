"¿Argentina o España?": Thiago Messi reveló en qué selección le gustaría jugar

viernes, 14 de junio de 2024 20:31

En el marco de lo que fue su primera entrevista como futbolista, el hijo de Leo Messi, Thiago, contestó a una pregunta incómoda pero sin vacilaciones ante el entrevistador: "¿Jugarías para Argentina o España?", dijo el entrevistador.

Su respuesta fue contundente pese a que nació en el viejo continente: "A mí me gustaría jugar con la Selección Argentina, no creo que me puedan convencer de España", disparó.

Actualmente, el hijo mayor de la estrella del fútbol mundial y campeón del mundo juega en las inferiores del Inter de Miami, pero tiene nacionalidad española ya que nació en Barcelona.