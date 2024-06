Virginia blanqueó que tuvo una relación con un jugador de la casa antes de ingresar a Gran Hermano

jueves, 13 de junio de 2024 00:00

La ex concursante de Gran Hermano, Virginia Demo, generó revuelo al confesar en una entrevista en "A la Barbarossa" (Telefe) que mantuvo un breve romance con Darío Martínez Corti, su compañero de la casa más famosa del país, antes de ingresar al reality.

Durante la charla, Virginia, nacida y criada en La Plata al igual que Darío, reveló detalles íntimos de esta relación juvenil. "Con Darío nos dimos unos besos... Fue hace mucho... a los 18 años", confesó. Esta revelación contradice las anteriores negativas por parte de ambos protagonistas sobre su pasado romántico.

"Nos vimos cinco o seis veces en la vida", agregó Virginia, explicando que nunca lo mencionó dentro de la casa de Gran Hermano porque sentía que Darío no quería que se hiciera público. Además, comentó sobre la reacción al reencontrarse en la casa: "No pensé en el chape de la adolescencia, dije 'lo conozco de ser el novio de mi amiga'. Nos miramos, hablamos... Me sorprendió un montón, pero enseguida reconocimos que nos conocíamos".

Sobre el contexto del beso, Virginia detalló: "Fue de re pendejos. Tal es así que fue el típico apriete así de pelotudos y nunca más. Fue de madrugada, imagino que después de algún boliche". Asimismo, señaló que después de salir con ella, Darío "salió con una amiga mía, cuando estaba separado, no fueron novios, pero salieron un tiempo... Esto lo digo porque él lo contó en la casa".

Esta revelación arroja luz sobre la relación previa entre dos de los concursantes más destacados de la actual temporada de Gran Hermano, generando un nuevo punto de interés para los seguidores del reality.