Gran Hermano explosivo: Furia expuso una jugada de los Bros y acusó a Chino por violencia

En "Gran Hermano", vale todo en estas últimas semanas. Y una de sus jugadoras más fuertes, Juliana "Furia" Scaglione expuso a Martín Ku por la fuerte discusión de anoche para definir qué familiar dejaba la casa. Además, habló de una jugada de los Bros, de cara a la próxima gala de eliminación.

Hablando a cámara y con Emma Vich que respaldó sus dichos, Juliana no se calló nada tras el enfrentamiento con Chino por su novia María.

"Estoy en la etapa finalista, en la cual por más que estoy fulminada de por vida, y eso es un riesgo para mí o tal vez, una virtud no lo sé, no voy a ser palanca de nadie. ¿Saben por qué también me da bronca? Porque acá a mí me dijeron: "vos sos palanca". ¿Palanca de quién? Yo si quiero ayudo y si no quiero, me quedo en el molde, hago de caracol y voy llegando fácil, callada la boca como si fuera una planta muerta", dijo Furia.

Y siguió: "pero no... ustedes saben a lo que me dedico: a jugar. Entonces, Martín al 9009. Soy la primera que se le para de mano. No sé si alguien más se le ha parado de mano a este gil".

Y fue entonces cuando Furia lo acusó de violento a Chino: "es la tercera vez que me grita en la cara y no lo sancionan. Pero a mí sí. Yo le grito a Fulano de tal y me sancionan. Martín me grita acá (en referencia a su cara), desde el día del helado, después otra y ahora de nuevo, se me para de mano".

Juli le reclama sanción a GH para los bros por quitarse el micrófono y porque Martín se le paró y a ella siempre la sancionaron.#GranHermano #GranHermanoAr #GranFuria pic.twitter.com/Q0fDzFoxBK — ? uD835uDCDDuD835uDCF2uD835uDCEEuD835uDCFFuD835uDCEEuD835uDCFC ?? ? (@Nieves__AT) June 13, 2024

"Vamos a ver si Gran Hermano y los psicólogos se ponen a ver si esas expresiones son de quien me puede llegar a cag*r a trompadas. Porque a mí no me perdonan una", desafío.

Furia remató su monólogo con otra acusación: "los muchachitos (por los Bros) se levantaron a la mañana, se quisieron sacar el micrófono, corazón, para ir todos a placa. Ojalá sea individual y cada familia note, y sé que sí, por qué tienen que votar Martín al 9009. Está cag*ndo a sus compañeros. Igual... ustedes estuvieron viendo todo. Más claro... echale agua".