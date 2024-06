Furia y Emmanuel contra Martín en Gran Hermano: "Chino cag..."

jueves, 13 de junio de 2024 18:34

La convivencia en el famoso reality show "Gran Hermano" siempre ha sido un terreno fértil para la aparición de tensiones y conflictos entre los participantes. En un reciente episodio, Furia y Emmanuel se vieron envueltos en un acalorado intercambio verbal con el Chino, desencadenando una serie de comentarios incisivos que generaron controversia dentro y fuera de la casa.

Durante un juego en el patio de la casa, mientras Darío se disponía a leer las consignas, Furia lanzó un comentario provocador hacia el Chino, insinuando que se ponía mal cuando perdía protagonismo, comparándolo con otro concursante. "Le pasa como a Mauro, se pone mal cuando le quitan el protagonismo", dijo Juliana.

Esta observación desató la reacción del Chino, quien respondió con contundencia, expresando su desagrado ante el comentario de Furia y Emmanuel. "Si, tu opinión me la meto en el medio del or*** dos veces, una por vos Juliana y otra por el satélite que tenés al lado... Ahí muestro quién soy", dijo él.

El intercambio de palabras se intensificó cuando Juliana, intervino con un comentario sarcástico, seguido de una réplica igualmente mordaz por parte del Chino. La situación se tornó aún más tensa cuando Martín se sumó al intercambio con comentarios irónicos. "Por fin te ponés algo en el or****, a mí me la ponen todos los días", lanzó Furia y el Chino respondió: "Si, tu opinión acá en el medio del orto me la meto".

El incidente entre Furia y el Chino se coronó cuando Emmanuel destacó algo que se escuchó en la noche de este miércoles durante la gala. "Chino cag***", recordó Emmanuel sobre su compañero, por quien hasta hace unas galas consideraba su amigo.

El incidente entre Furia, Emmanuel y el Chino en Gran Hermano se viene a dar después del paso de la familia de ellos por el reality. Especialmente el paso de la hermana de Furia fue la que generó un cambio de actitud de la concursante hacia Martín, por quien sentía un aparente afecto.