¿Fobia a la prensa?: aseguran que Marcos Ginocchio se escondió media hora en un baño

jueves, 13 de junio de 2024 15:05

Marcos Ginocchio acudió como invitado a un evento y se convirtió en el protagonista de una situación bastante incómoda porque para evitar a la prensa decidió mantenerse escondido en un baño durante media hora.

El campeón del último Gran Hermano es muy reservado y pidió expresamente a quienes lo contrataron no tener que hacer notas, pero lo abordó el cronista de LAM y el joven no supo cómo resolver la situación, entonces optó por ocultarse.

Santiago Sposato, cronista de LAM, relató en el programa de Ángel de Brito todo lo que fue ocurriendo con el ex GH. “El famoso no paró, siguió de largo y se fue. Salimos del sector de vallas y lo empezamos a seguir. Era una nota muy buscada de una persona que no habla hace muchos meses y para nosotros tiene muchos temas”, comenzó a contar.

Para Sposato, Ginocchio tiene fobia: "Para mí, él tiene una fobia a las cámaras y por lo que vemos, de la manera que está llevando su carrera, es así. ¿Qué hizo él? Vino caminando por acá, se sacó unas fotos. Ahí nosotros, en este sector, lo abordamos por primera vez y él siguió caminando y se metió en este sector de cine premium”.

“El famoso se metió en ese baño. Entra a las 19.46, sale a las 20.17. ¿Qué pasó en el medio? Mandamos gente a chequear. En un momento le dijimos a la gente de acá, le digo a una de las chicas: ‘mirá, que una persona entró hace mucho tiempo, estamos preocupados, por ahí se desmayó, por ahí ya había bajado tres kilos’. Entonces, la gente, acá, muy amable, dijo: ‘ahí vamos a mandar a alguien de limpieza porque tal vez no hay papel’”, detalló el cronista.

“El famoso estaba encerrado, en el cuadradito, puerta trabada, sentadito, se le veían las piernitas, los pantalones estaban arriba”, continuó el periodista, dejando en claro que solo se había encerrado con el fin de evitarlos.