¡Qué te hiciste, Marce!: Tinelli cambió radicalmente su look

miércoles, 12 de junio de 2024 00:00

Marcelo Tinelli viajó a Miami junto con su primo, Luciano "El Tirri" Tinelli y su amigo, Fede Hoppe. Sin embargo, antes de embarcarse, el famoso conductor de América TV decidió dar un giro drástico a su apariencia.

En su cuenta oficial de Instagram, Marcelo compartió un video que muestra cómo su peluquero le rapa la nuca. Pero eso no fue todo: el estilista también se atrevió a teñirle el cabello de un vibrante color fucsia.

El presentador no dudó en mostrar su nuevo look tanto en sus historias como en su "feed" de Instagram, donde recibió más de 113,000 "Me gusta" y miles de comentarios con diversas reacciones de sus seguidores.

El cambio de look de Marcelo Tinelli

Junto a la imagen que subió antes de viajar con su hijo Lolo y su primo El Tirri, el conductor escribió: "Nuevo look para ir a ver junto a Luciano 'El Tirri' a un querido amigo en Miami".

Cabe recordar que este no es el primer viaje que realiza el conductor con su familia. Tinelli ya había asistido al Mundial de Qatar 2022 junto a su primo y su hijo menor, donde disfrutaron viendo a la Selección Argentina coronarse campeona del mundo.

Desde sus redes sociales, Marcelo Tinelli compartió varias fotos desde el avión mientras se prepara para ver a la Scaloneta jugar en distintos estadios estadounidenses en la Copa América 2024.