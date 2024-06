Estefanía Pasquini explotó contra Tamara Pettinato: el fuerte mensaje sobre su hermano Felipe

miércoles, 12 de junio de 2024 00:00

Estefanía Pasquini, la nutricionista y esposa del reconocido médico de "Cuestión de peso", Alberto Cormillot, explotó contra la panelista de Bendita, Tamara Pettinato, después de que hiciera un duro comentario en el que se mostró en desacuerdo sobre la paternidad de Alberto a sus 85 años.

“No me parece correcto que la gente a los 85 años tenga un bebé. No me gusta que ella tenga 38 y...”, expresó la hija de Roberto Pettinato en Bendita (El Nueve).

Esas palabras enfurecieron a la nutricionista que se volcó a las redes sociales para hacer su descargo. “Creo que más feo es que prendan fuego a una persona”, lanzó la esposa de Cormillot dejando en claro su descontento con las palabras de la panelista.

Hasta el momento, Tamara no respondió a esa frase de Estefanía y se llamó al silencio.

Cabe aclarar que Pasquini hizo referencia al incendio en el que se vio involucrado Felipe Pettinato, el cual terminó con la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo.