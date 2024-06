"Y el año que viene...": Soledad Pastorutti, conmovida por su hija Antonia

martes, 11 de junio de 2024 00:00

Alejada de la televisión pero plenamente dedicada a la música, Soledad Pastorutti no deja de mantener a sus fans al tanto de sus novedades y hechos especiales. Y este lunes, sus novedades estuvieron enfocadas en su hija mayor Antonia, que cumplió años.

"Feliz cumpleaños amor de mi vida! No elegí ser mamá, fue un deseo profundo, imparable, un milagro! No me detuve a pensarlo siquiera. Es posible que ese deseo responda a un mandato familiar, es posible que haya querido repetir la historia, quizás… no lo sé, no me importa", confesó en Instagram, con un carrete de fotos y videos de su hija, que es fiel compañera de giras y escenarios, junto a su hermana Regina y su papá Jeremías Audoglio.

"Lo único que puedo decir es que, sin dudas,es lo mejor que me pasó en la vida! Ser mamá no se aprende en ningún lugar, es el arte de multiplicar las horas y el amor. Es conocer el miedo verdadero y nuestra fortaleza real. Es la culpa, la impotencia, la sabiduría, el aprendizaje constante. Es quitarse el velo de los ojos. Transitar cada día con la mayor intensidad posible. Es vivir y amar sin límites!", agregó la Gringa de Santa Fe, que recibió decenas de comentarios en su posteo.

Y sentenció: "Soy artista, soy cantante y soy mamá! Gracias Anto por darle sentido a todo ! El año que viene 15". ¡Lo que viene!