Virginia, firme pese a las diferencias: "quiero que Furia gane Gran Hermano"

martes, 11 de junio de 2024 00:17

Virginia Demo fue la última eliminada de "Gran Hermano" (Telefe) y enfrentó este lunes al panel del reality que le resaltaron que "jugó por detrás" a Juliana "Furia" Scaglione.

No obstante los enfrentamientos y los cruces con la doble de riesgo, la standupera reafirmó que quiere que el reality tenga a una mujer como ganadora. "Se notó que nunca me incluyeron; fue una mentira cuando me dijeron que lo hacían", dijo. Y resaltó: "no estoy obsesionada con los Bro; no, no. Estoy en un juego que es de estrategia y en el que tenés que sacar jugadores para llegar a una final. Los Bro armaron un grupo, y yo se lo dije al Chino, espectacular y admirable", expresó.

"Quiero que gane Furia": A pesar de todo, Virginia sostiene su postura de que "gane una mujer" 🧐



Y sentenció: "cuando saliera de la casa, no iba a ser una Bro porque quiero que gane Furia porque quiero que gane una mujer. Se lo". dije a Furia y si tenía que ir a eliminar a alguien, era al grupo más sólido

Gastón Trezeguet fue el punzante con "Virqueenia" ya que le criticó que "no le entraban balas" y que siempre hablaba de Furia "por detrás, cuando ella te dictaba la Biblia en la cara".