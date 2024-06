Susana Roccasalvo enfurecida por un rumor de su salud: "es periodismo basura"

lunes, 10 de junio de 2024 00:00

"Es periodismo basura". Con esas palabras, y sumergida en mucha furia, Susana Roccasalvo le dedicó unas palabras a un sector del periodismo tras difundir información sobre su estado de salud que nada tiene que ver con la realidad. Fue al inicio de su programa Implacables (Canal 9) y tras la pregunta al aire que le hizo Gustavo Méndes sobre cómo se sentía.

Entre sonrisas irónicas y con el juego de la metáfora sobre el mal tiempo y las "tormentas dando vuelta", la conductora hizo un descargo sobre una publicación que vio en la web sobre su supuesto estado de salud. "Yo estoy mejorcita. Estoy mejorcita y voy a aclarar. No me voy a quedar callada. Hay muchos sectores del periodismo. Está la gente seria y la gente que produce basura", comenzó expresando.

Luego agregó: "sé que lo que estoy diciendo ahora lo van a replicar porque ayer expliqué un cuadro gripal brutal que tuve, como todo el mundo, brutal. Cuatro o cinco días en cama, medicación, ya estoy. Me titularon en una página. Yo sé que también muchos van a ir a mirarla. Pero los amigos de Paparazzi, a los cuales jamás los toqué, ni con las faltas de ortografía que cometen, ni con los errores que ponen, ni con los títulos sensacionalistas que cuando usted lee la nota es todo mentira... le acabo de escribir al director de la revista digital porque pone como que me estoy muriendo".

Pero no sólo eso le molestó sino también la edad que le pusieron que no es la real. "No me toques la edad porque tengo 66 años. Me siento como de 33. Pero que me pongan ese título. Realmente acabo de cruzar unos comentarios con... Ni lo voy a nombrar. Pero realmente me molesta muchísimo porque hay mucha gente amiga, familia, que lee esos títulos y empiezan a llamar por teléfono", confesó.

Finalmente definió al periodismo que hacen como "periodismo basura". "Como el que está haciendo últimamente la revista Paparazzi. Por lo menos la digital. Bueno, la digital es la única que queda. Bien. Para vos. Ni lo voy a comentar porque no existís todavía. Sos un director digital, así que te falta mucho. Aprende. Y respeta con los colegas", finalizó