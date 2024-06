El enojo de Santiago del Moro con la tribuna tras la salvación de Nicolás: "Sacame del aire"

lunes, 10 de junio de 2024 00:00

La euforia de la tribuna de Gran Hermano llegó a su punto más álgido en la noche de este domingo por Telefe luego de que Santiago del Moro comunicara que el tercer salvado de la noche era Nicolás. Todo se dio cuando, el conductor le pidió unas palabras al Bros y cuándo éste comenzó a agradecer el apoyo de sus seguidores, todo se alteró.

Una serie de gritos provenientes de la tribuna del estudio de GH puso nervioso a Del Moro. Vale aclarar que siempre se le pide silencio a las personas que presencian el programa en el momento que está en contacto con los jugadores y siempre eso se respeta. Sin embargo, este domingo, el clima de tensión pudo más y se escucharon los gritos de apoyo para Furia y Virginia, las dos participantes que en ese momento aún estaban en placa.

Por este motivo, el conductor tomó la palabra y reprendió a la tribuna. "¡Por favor, silencio! ¡Silencio, silencio!", pidió el conductor a lo que luego agregó: "chicos, cuando esto dentro de la casa no se puede gritar, ni por uno ni por otro".

Sin embargo, los gritos continuaban y por eso él tuvo una reacción rotunda, que dejó a los "hermanitos" muy desconcertados. "Un minuto, sácame del aire", le pidió a la producción.

Cuando ya había cortado el contacto con la casa, le habló directo a los presentes. "Chicos, una cosa, si yo estoy adentro de la casa no se puede gritar. Ni por uno, ni por otro. ¿Estamos?... Cuando yo estoy adentro de la casa no grita nadie. Si te gusta bien, si no te gusta... estas son las reglas".

"No importa de qué lado fue... Cuando yo estoy adentro de la casa nadie grita. ¿Estamos?", reiteró, haciendo referencia a los seguidores de Furia y Virginia. Luego agregó: "Por respeto al juego y a los chicos también, porque cualquier grito puede repercutir en sus cabezas. ¿Ok?".

Acto seguido volvió a entrar a la casa y le pidió unas palabras a Nicolás: les quiero agradece, es muy loco estar acá, queremos imaginarnos todo lo que está pasando allá cuando crucemos esa puerta" al respecto agregó: "a mí me alcanza para continuar", dijo el salvado.