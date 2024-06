Video: previo a la gala de eliminación, Florencia tomó una rotunda decisión

sábado, 1 de junio de 2024 21:57

Previo a la gala de eliminación, todos los competidores de Gran Hermano (Telefe) empezaron fuertemente con sus campañas para poder seguir en juego. Vale destacar que Virginia y Martín fueron los únicos participantes que aseguraron su permanencia en la casa más famosa del país.

En este escenario, Virginia se inclinó y decidió apoyar a Florencia para que pueda seguir en juego. La joven pidió a las hijas de su compañera (Virginia) y a su amiga que la acompañen en este complejo momento. Es por ello que tomó una rotunda decisión y miró a las cámaras de Gran Hermano para pedir también el apoyo de todos en esta instancia.

"Todos los que quieren que me quede, que todo sea justo, manden la palabra al 9009", aseguró Florencia. Y agregó que está muy bien, pero insistió en que sus seguidores no dividan los votos. "Esto es un juego, hay gente que no tiene empatía y no le importa nada. No crean lo que dice, estoy bien. Mauro te amo, espera que estés bien y mucha fuerza", remarcó la joven.

Restará saber qué pasará este domingo en la gala de eliminación, un competidor quedará fuera de juego.