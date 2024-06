Gran Hermano: Bautista y Darío quieren ver la cara de Furia si Florencia sale primera de placa

sábado, 1 de junio de 2024 15:34

En una charla reveladora en el patio de la casa de Gran Hermano, Bautista y Darío mantuvieron una interesante charla sobre la percepción del público hacia Florencia y la intensa campaña que Furia está realizando para que ella sea eliminada. Este intercambio dejó en claro las estrategias y tensiones dentro del reality.

"Le están dando de aquel lado, eh, te aviso. No sé cuánta aguja mueve ni cuánto no," comentó Bautista, resaltando la presión que está ejerciendo Furia para influir en la audiencia. "Me encantaría ver la cara de Furia si hace campaña toda la semana y sale primera Flor", añadió con un tono desafiante, sugiriendo que Florencia podría sorprender a todos y permanecer en la competencia.

Darío, intrigado por el comentario de Bautista, preguntó: "¿Y Emma bolud#? Que ahora está bailando con Furia". Esta observación puso en evidencia la alianza entre Emma y Furia, generando más dudas sobre las dinámicas dentro de la casa.

Bautista, sin embargo, no se quedó callado y aclaró: "Yo ya se lo dije a principio de juego, él con tal de sobrevivir tira el amor propio al piso" Este comentario sugiere que él está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el juego, incluso si eso significa sacrificar su dignidad. "Tira el amor propio al piso, boludo", señalaron.

Darío - "En placa negativa para mi tanto Florencia como vos están fuera de foco"



Bauti - "Si porque le están dando de aquel lado eh, te aviso. No sé cuanta aguja mueve ni cuanto no [...] me encantaría ver la cara de FURIA si hace campaña toda la semana y sale primera Flor"… pic.twitter.com/UYN5Tq9h0X — TRONK (@TronkOficial) June 1, 2024

Esta conversación en el patio de la casa de Gran Hermano refleja las complejidades y estrategias que los concursantes están dispuestos a emplear para asegurarse un lugar en el reality. La tensión entre Bautista y Furia, así como la intervención de Emma, añade un nuevo nivel de intriga a la competencia que este domingo ya tendrá un nuevo eliminado.