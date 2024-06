Furia aseguró que quieren enfermarla para que abandone el juego

sábado, 1 de junio de 2024 15:04

Juliana Scaglione, conocida como "Furia", acusó a sus compañeros de Gran Hermano (Telefe) de intentar enfermarla a propósito como estrategia para hacer que abandone el reality show. La polémica participante apuntó contra Virginia Demo y Florencia Regidor, sus principales rivales en el programa conducido por Santiago Del Moro, y mencionó su diagnóstico de leucemia de nivel uno.

En los últimos días, Juliana contrajo un resfriado, lo que fue motivo de discusión. Mientras hablaba con algunos de sus compañeros en la habitación, comenzó un descargo inusual donde los culpó de haberla enfermado. Tanto que se hacen las buenas. El bolud... me enferma, y la otra pelotud... está con faringitis y yo toda llena de mocos”, empezó diciendo, aunque sin dar nombres.

Ella aseguró que no puede enfermarse debido a su condición médica, y acusó a los otros de querer sacarla del juego al mandándola al médico. “Yo no me puedo enfermar, chicos. Tengo un diagnóstico en el cual no me puedo enfermar, no se me puede caer mi sistema nervioso central. Acabo de ir a un médico encima. Me dieron paracetamol. ¿Sabés lo que quieren? Sacarme del juego. Por eso me mandan al médico. Hasta que me muera, no voy a parar”, continuó diciendo

Juliana cuestionó por qué sus compañeros no se fueron a dormir afuera si sabían que ella no podía enfermarse. Luego, apuntó directamente contra Florencia, diciendo que ella era la que tenía faringitis, mientras que la otra participante que estaba tosiendo todo el día la terminó contagiando. La concursante polémica calificó esto como una "hermosa estrategia" para sacarla del programa.