Coti Romero habló de Nacho Castañares y sorprendió a todos con lo que reveló

sábado, 1 de junio de 2024 14:52

Tranquila y muy pero muy cuidadosa en cada palabra que decía. Así se mostró Coti Romero en una entrevista que brindó al móvil de LAM. La rubia, con su nuevo look de cabello más corto, habló del amor y de un ex compañero de Gran Hermano con el que se lo vinculó sentimentalmente.

Todo se dio cuando la chica iba saliendo de Telefe y fue encarada por el movilero. Entre otras cosas le preguntó de Nacho a quien ella definió como "buena gente" y eso lo hace "más lindo".

Con respecto a si es sensible, dijo: "no te sabría decir. Lo conocí en la casa pero no lo conozco tanto". Luego lo definió como "lindo, fachero, divertido, copado y segundero". Al momento de decir si besa bien, escapó a la respuesta diciendo que "es inteligente”.

Para evitar hablar de cualquier tipo de relación se escabulló dirigió halagos al movilero y aclaró que “estamos en la época de no rotular nada, a mí no me gusta eso, pero somos personas libres, andantes”.

Al cerrar la nota confesó si está o no con alguien y cómo la encuentra llegando el invierno. "Yo soy muy noviera, me encanta. Noviera, parejera, cariñosa, de apapachar. Pero no encuentro a nadie, no hay", reveló dejando un manto de dudas en sus seguidores.