"Me tiene harta": Catalina cargó contra la hermana de Furia Scaglione

jueves, 9 de mayo de 2024 14:18

Catalina Gorostidi cargó nuevamente contra Coy, la hermana de Furia Scaglione que hizo un polémico tuit sobre ella y tambiñen involucró a Joel.

"Me tiene harta esta mujer y puso (en redes) una foto mía sin nada arriba y Joel al 9009. Si bien me dio risa, ya no es gracioso", dijo y expresó que la imagen fue cuando se cambiaba en Gran Hermano; "algo que van a filmar porque en la casa se graba todo el tiempo".

En el programa de streaming de Laura Ubfal y Gastón Trezeguet, la exhermanita agregó: "después ella se queja del hate hacia su hermana. Dice cosas nefastas sobre mí y comenta cosas que son mentira".

CATALINA SOBRE LA HERMANA DE FURIA



"Viralizó fotos mías sin nada poniendo Joel al 9009, la verdad que no está bueno y después ella se queja del hate hacia su hermana [...] dice cosas nefastas sobre mí y comenta cosas que son mentira"#SePico #GranHermano pic.twitter.com/Y1AzS7gDLM — TRONK (@TronkOficial) May 9, 2024

Creo que Furia llega a ver eso y tampoco le va a gustar. Si lo ve, le va a decir: "¿qué hiciste?". Estoy cansada que retuitee cosas que son mentira; dice cosas muy nefastas sobre mí. Esas cosas no me copan y comentan cosas que son mentira. Y se contradice ya que me manda luz y esas cosas pero no entiende que es un juego y que la que está dentro de la casa es su hermana y ni ella. No es la protagonista".

¿Habrá tregua?