Café con aroma de mujer: llega el casamiento de Gaviota y Sebastián

jueves, 9 de mayo de 2024 00:00

Este viernes, Café con aroma de mujer llega al final y con esto la historia de amor de Sebastián (William Levy) y Gaviota (Laura Londoño) se despide de la pantalla de Telefe. La novela colombiana conquistó a la audiencia de la mano de una trama que conjugó el amor, la ambición y la traición.

Esta semana, Sebastián (William Levy) finalmente recuperó la libertad gracias a la ayuda de Gaviota (Laura Londoño) que hizo lo posible, e imposible, para dar a conocer la verdad. De la mano de Marcia (Caterin Escobar) y Wilson, se pudo detener a Carlos Mario (Ramiro Meneses) y a Iván Vallejo (Diego Cadavid) como los verdaderos culpables de las estafas y hechos ilícitos que se cometieron con la empresa.

En el capítulo de este jueves, que es el penúltimo de la ficción, Sebastián estará cara a cara con Lucía (Carmen Villalobos) quien irá a pedirle perdón por el daño que le hizo. "Supongo que ya no podremos ser amigos", expresará la mujer a lo que él lamentará que la relación haya llegado a este nivel y negará ahora cualquier posibilidad de vínculo.

Luego Sebastián estará cara a cara con Ivan en la comisaría. "A mí no me interesa hablar con usted", lanzará el hombre al verlo sin embargo él tratará de mediar, llevándole un regalo. "Usted fue el hijo consentido de mi papá. Usted me quitó todo Sebastián", agregará. Sin embargo Sebastián le aclarará que nada de eso tiene que ver con él sino que todo es por las inseguridades de él.

Por otro lado, Leonidas (Lincoln Palomeque) irá ver a Gaviota y a su bebé y le expresará la alegría que tiene al verla a ella feliz. "A ver, también me alegra mucho que estés muy bien con Sebastián", señalará.

Esto será el cierre de esa historia y la apertura de uno mucho más lindo: el casamiento de Sebastián y Gaviota. Finalmente se llegará el día de la boda entre Sebastián y Gaviota y estará atravesada por momentos muy fuertes que se empezarán a ver este jueves y tendrá su desenlace el viernes.

Pero la historia no se terminará en el altar y el final llegará con una gran sorpresa...