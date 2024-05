Virginia tomó una drástica decisión tras la sorpresiva jugada de los Bros

miércoles, 8 de mayo de 2024 09:33

Virginia sigue angustiada tras la sorpresiva jugada de los Bros contra su gran aliado, Federico "Manzana". En este escenario, la jugadora dejó en claro que seguirá a paso firme en la casa de Gran Hermano (Telefe). Dejó marcada su postura contra el grupo liderado por Martín y hay gran expectativa en la placa que se formará este miércoles.

"No me voy a enojar con nadie porque no tiene sentido. En este juego cada uno ayuda a quién quiere", aseguró Virginia en una charla con Juliana "Furia". Sin embargo, la jugadora le aseguró a la rubia que hicieron una jugada impecable y lograron su objetivo.

En este escenario, la jugadora se mostró preocupada porque los Bros ya tienen claro con qué participante quieren llegar a la final. Virginia sostuvo que los Bros quieren llegar los 3 con Zoe hasta última instancia.

Restará saber si este deseo se cumple y si el supremo apoyará a los jugadores en esta iniciativa.