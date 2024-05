"Está mal...": un panelista de GH arremetió contra la producción

miércoles, 8 de mayo de 2024 14:56

Se viralizó en las redes sociales un sorpresivo video que deja en claro la postura de un panelista de Gran Hermano (Telefe) ante los hechos de violencia que vienen marcando presencia en la casa más famosa del país. Se trata de Ceferino, el hombre que dejó marcada su postura en los diferentes programas.

En este escenario, Ceferino sostuvo que "con el tema de la agresión, de la violencia verbal, Gran Hermano también tendría que hacer una parte y dar su opinión sobre esto. Esto está mal.

Posteriormente sumó que "esto no tiene nada que ver con sacar caretas, ser auténtico ni con decir las verdades. Es un juego contra otros". Y agregó que "ojo con eso de lavarse las manos. Creo que un programa de televisión tiene que tener una línea en ese sentido. Espero que Gran Hermano no me esté escuchando".

Por último, resaltó que "me parece que falta una línea más clara".