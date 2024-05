"Es una misión...": el sorpresivo anunció de Furia que dejó en shock a todos

miércoles, 8 de mayo de 2024 13:41

En las últimas horas del martes, se viralizó un video de Juliana "Furia" lanzando una polémica frase sobre su futuro en la casa de Gran Hermano (Telefe). De acuerdo a lo que se difundió, la jugadora tuvo que cumplir una misión en el programa y todos quedaron en shock tras conocer el sorpresivo desenlace. Es que la participante les mintió a todos y tuvo que revelar los motivos sobre la presunta "misión".

"¿Qué me están enseñando?", subrayó la jugadora en una conversación con Martín "Chino". Sin embargo, el joven le resaltó que no todo tiene una enseñanza en la casa más famosa del país.

Noticias Relacionadas Virginia tomó una drástica decisión tras la sorpresiva jugada de los Bros

Gran Hermano le asignó una misión a Furia para que mañana les den un piano para toda la casa:



El objetivo a cumplir era que todos los jugadores se metieran en la pileta y usó como excusa los 5 meses de aislamiento, también les hizo una broma con su salud.#GranHermano pic.twitter.com/VgxqZsifRz — TRONK (@TronkOficial) May 8, 2024

Fue precisamente, en un encuentro cercano con sus compañeros Furia destacó que "les voy a contar una cosa, ahora vamos a cumplir 5 meses. El estudio me había dado bien, ahora me dijeron que me dio mal y cómo me gusta festejar se me ocurrió que vinieran todos al agua. No es un juego".

Posteriormente, destacó que todos los jugadores contarán con un gran beneficio para disfrutar con todos en una emotiva jornada.