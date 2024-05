Café con aroma de mujer, se acerca el final: avance del penúltimo capítulo

miércoles, 8 de mayo de 2024 00:00

Café con aroma de mujer llega al final y con éste se espera un desenlace cargado de emoción y lágrimas. La historia de Gaviota (Laura Londoño) y Sebastián (William Levy) se despide de la pantalla de Telefe con un final apasionante que se verá este jueves.

En el capítulo de este miércoles, Carlos Mario (Ramiro Meneses) será finalmente atrapado después de que su padre le tienda una trampa. El hombre llamará a su hijo para que vaya donde está él para hablar. Si bien al principio se resistirá, finalmente accederá para ver qué quiere y allí actuará la policía.

"Si usted no me entregaba, yo hubiera matado a mucha gente en este pueblo", señalará el hombre al momento de ser trasladado esposado. "La vida nos enseña muchas cosas, perdóneme", dirá el padre a lo que Carlos Mario le devolverá el pedido de perdón.

Por otro lado, Pablo Emilio Villegas (Mario Duarte) también será detenido, en la oficina. Cuando estaba intentando escapar con los dólares, los efectivos lo atraparán y también lo llevarán al calabozo.

Al día siguiente, Lucrecia (Mabel Moreno) irá a ver a Ivan (Diego Cadavid) a la comisaría y le llevará un bolso con pertenencias. "Su mamá me pidió que lo trajera", señalará la ex esposa a lo que él responderá de mal modo y la culpará de todo lo que pasa: "no me interesa tu lástima Lucrecia... vos tenes una gran cuota en todo esto que hice".

Lejos de todo esto, toda la familia agradecerá a Gaviota (Laura Londoño) por lo que hizo para que Sebastián (William Levy) fuera liberado. Quien tomará la palabra será Julia (Luces Velásquez), quien a la vez le pedirá perdón por todo lo que le hizo.

"Yo necesitaba darles las gracias por todo lo que hizo por Sebastián, por lo que ha hecho por esta familia, por lo que ha hecho por la hacienda. Porque estoy segura que si usted hubiera manejado esta empresa no estaríamos en estos problemas", señalará la madre de Sebastián.

"Sobre todo les quiero agradecer a usted y a su mamá, por darme una luz en medio de tanta oscuridad. Por fin pude pensar, pude tomar decisiones justas y lo siento de verdad. Por eso quiero que Fernando tenga ese 25% de la herencia de Octavio", agregará dejando atónitos a todos.

De esta forma, la novela comenzará este miércoles el capítulo original 88 que es el último de la ficción. El mismo tendrá desenlce este jueves para sorpresa de todos sus seguidores.