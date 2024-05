Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 7 de mayo de 2024 00:00

La desconfianza y el miedo a perder lo más querido formarán parte de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La historia transita momentos claves en la vida de los chicos Eren.

En el capítulo de este martes, Ömer (Yigit Koçak) decidirá ignorar a Süsen (Lizge Cömert) tras el brote de celos que ella tuvo con Lydia (Kim Elensin). Cuando suene el teléfono celular, no querrá atenderla. Ante esto, Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) le hará una observación.

"No quiero hablar con ella. Cuando Lydia se acerca, se convierte en otra", señalará Ömer a lo que su hermana observará: "A Lydia le gustas mucho. ¿No lo ves, en serio?". "Se derramó té caliente en la mano y debí ayudarla. ¿O habría sido mejor que solamente la ignorara y ya? Mi novia tiene que confiar en mí", pedirá él a lo que ella aconsejará: "Pero también ayúdale".

Lejos de todo esto, Süreyya (Seyma Korkmaz) ya puso su interés en Akif Atakül (Celil Nalçakan) y tratará de conquistarlo. Para ello hará "una maldad". En el sanitario, recordará que cuando él le devolvió el pañuelo, le pidió que no lo use delante de Nebahat (Simge Selçuk) para evitar tener problemas con su esposa.

"¿Pero qué tiene de malo que le diga a su esposa que la bufanda me pertenece?", recordará para luego traer a la memoria el halago que él le hizo: "Es una mujer muy hermosa. Süreyya. Muy hermosa. Y encantadora. Tiró la bufanda en la cara por error. Yo la tomé y la guardé en mi saco. Poco tiempo después la vi aquí y fingí no conocerla. ¿Por qué cree que lo hice? Era lógico que Nebahat iba a pensar que yo tuve algo que ver con usted". Tras esto, Süreyya lo considerará un "casanova" y se pondrá el pañuelo para que Nebahat lo vea. "Yo creo que es tierno. Me voy a divertir un poco", expresará.

Por otro lado, Berk (Recep Usta) y Ayla (Asli Mavitan Balkas) están dispuestos a irse del país pero Aybike (Melis Minkari) querrá impedirlo. Para ello irá al aeropuerto a buscar a su novio para pedirle perdón y tratar de frenar la posibilidad de que se vaya.

¿Lo conseguirá?