"Sepan que...": Mauro hizo su descargo en Gran Hermano tras el cruce con Furia

martes, 7 de mayo de 2024 00:00

Mauro Dalessio se quedó mal tras la violentísima pelea con Juliana "Furia" Scaglione en "Gran Hermano" y además, sintió que no lo dejaron hacer su descargo. Este lunes, aprovechó la ocasión para hablarle al fandom en el confesionario.

En la previa de la prueba del auto, debía nominar a quienes no quería que participaran, y mandó un mensaje. "Ya que ayer no me dejaron hablar, quiero decir que todo lo que se dijo es mentira. Si todo queremos que esto sea diferente y no vivir lo mismo de hace 5 meses, que ya cansa un poco, sepan que tienen que hacer", expresó el joven.

Y sentenció: "Usen el hashtag #NuevoGranHermano”. En las redes sociales celebraron que Mauro pudiera hablar ya que no pudo decir nada ante las acusaciones de Juliana. ¿Qué opinás de la actitud de Mauro?

mauro: “todo lo que se dijo ayer de mi es mentira, creo que todos quieren que esto sea diferente porque cansa un poco, asique ya saben qué hacer, #NuevoGranHermano” ENTENDIÓ TODO #GranHermano pic.twitter.com/cBsHos60lF — ?? (@imaginecata) May 7, 2024

En tanto, por votación de los hermanitos, quedó fuera de la prueba del auto junto a Martín Ku y no ocultó su malestar. "Ojalá me pueda ganar una caja de bombones en la prueba del líder", ironizó.