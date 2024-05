Santiago del Moro habría pedido en Telefe que "bajen" las críticas a Furia

martes, 7 de mayo de 2024 15:04

Santiago del Moro habría dado una nueva muestra de favoritismo hacia una participante de Gran Hermano. Es que en Intrusos destacaron que el conductor pidió en Telefe que ya no se hablé de la violenta pelea de Juliana "Furia" Scaglione y Mauro D`alessio.

Karina Iavícoli dijo que Del Moro llamó a los programas de Telefe para que "bajen un cambio con las críticas hacia Furia ya que no entienden el juego. Que los que criticamos todo lo que pasa, no entendemos la casa a la que él tanto honor le hace.Mi fuente es excelente y yo sé que eso pasó". Y resaltó que "está muy implicado y se tomó el trabajo de comunicarse con ciertas personas. Si miento, Santi, mandame un mensaje", dijo.

Informa KARINA IAVICOLI en #Intrusos que SANTIAGO DEL MORO llamó a los programas de telefe para que "bajen un cambio" con las críticas hacia FURIA ya que "no entienden el juego"

En el programa de GEORGINA aún no se tocó el tema de la fuerte pelea entre Furia y Mauro



Marcaron que en el programa "A la Barbarossa" aún no se tocó el tema de la fuerte pelea entre Furia y Mauro y que eso respondería al pedido del conductor.

En tanto, anoche, Mauro rompió el silencio. En la previa de la prueba del auto, debía nominar a quienes no quería que participaran, y mandó un mensaje. "Ya que ayer no me dejaron hablar, quiero decir que todo lo que se dijo es mentira. Si todo queremos que esto sea diferente y no vivir lo mismo de hace 5 meses, que ya cansa un poco, sepan que tienen que hacer", expresó el joven.

Y sentenció: "Usen el hashtag #NuevoGranHermano”. En las redes sociales celebraron que Mauro pudiera hablar ya que no pudo decir nada ante las acusaciones de Juliana. Su acción molestó a Del Moro quien señaló que en la casa no hay censura.