"Feliz y agotada": Lizy Tagliani, firme con la carrera de Abogacía

martes, 7 de mayo de 2024 00:02

Lizy Tagliani comenzó, en pandemia, a estudiar Abogacía. Empezaba así uno de sus sueños en el que ha persistido, más allá de sus múltiples actividades y éxitos en los medios de comunicación. Este año, regresó a la TV con "La Peña de Morfi", hará teatro con su obra "Sí, quiero" y de lunes a viernes, tiene su programa de radio.

No obstante, a modo de mostrar que sí se puede seguir firme en el camino que encaró, mostró un nuevo paso dado este lunes. "Últimas horas de estudio antes de rendir #contratos ... lo copado es que entiendo todo lo raro es que es una percepción mía, jajajjajajaja", dijo con su particular humor.

Y luego, compartió una foto que le tomaron en el aula, respondiendo el examen escrito. "Feliz de haber rendido ahora a esperar... hermosa materia. Hoy estaba agotada la radio, los ensayos, la tele y pensaba cómo me va a ir y la verdad no lo sé pero ya haber ido y ponerle garra es suficiente para sentir que me fue bien", posteó.

Sus seguidores y varios amigos famosos la felicitaron por apostar a su carrera y por supuesto, le desearon lo mejor para su examen. ¿Habrá aprobado?