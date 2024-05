Cuestión de peso: Camila Medina contó el mal momento que sufrió en un boliche

martes, 7 de mayo de 2024 20:05

La influencer, Camila Deniz, reconocida por ser hermana de Thiago Medina de Gran Hermano (Telefe), forma parte del nuevo elenco de participantes de Cuestión de Peso (eltrece). En medio de su aparición en el programa, compartió un desgarrador episodio que vivió en un boliche, donde se sintió incómoda debido a las críticas sobre su apariencia física.

Durante su presentación en el programa, Camila reveló que hubo un evento traumático que la llevó a replantear su salud. "Estaba en el boliche, uno de mis lugares favoritos, era muy concurrido y yo pasaba diciendo 'permiso, permiso, permiso'. Un chico me llamó 'Barney, Barney, Barney'. Lo miré y me di cuenta de que me estaban grabando", compartió en una transmisión en vivo con República Z.

"Le pregunté '¿por qué me llamas así?'. No podía ni tragar saliva. Una chica que estaba detrás de mí me dijo 'no te preocupes, Cami'. No estaba mal, pero en ese momento sentí que se me derrumbaba algo. Llegué a casa, me bañé, me lavé el cuerpo, pero ese día me sentí realmente mal. Desde entonces, hace un mes, no he vuelto a salir a bailar", concluyó.

La participación de Camila Deniz en Cuestión de Peso ha generado un revuelo en las redes sociales, donde ha recibido diversos comentarios. Ante esto, la influencer respondió desde su perfil de Instagram: "Para aquellos que hablan mal de mí, les deseo lo mejor".

Agradeció a quienes la acompañaron en el estudio del programa y reconoció el cambio que esta experiencia significa para ella. Además, explicó a sus seguidores por qué no pudo compartir la noticia antes: "Era una sorpresa, no se podía decir nada".

Concluyendo su mensaje, Camila expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y anunció su presencia de lunes a viernes en eltrece, invitando a sus seguidores a seguir acompañándola en esta nueva etapa.