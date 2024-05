Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 6 de mayo de 2024 00:00

La tristeza invadirá a varios personajes de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La historia de los hermanos Eren transita momentos de muchas confusiones en los que los sentimientos los hará tomar importantes decisiones.

En el capítulo de este lunes, Elif no soportará la tristeza de haber visto la partida de Berk (Recep Usta) y de Ayla (Asli Mavitan Balkas). En una comunicación telefónica se lo contará a Aybike (Melis Minkari) y la dejará sorprendida.

"¿A dónde se fueron?, ¿De qué estás hablando?", lanzará la chica sin imaginar que su ex novio podría abandonarla, yéndose lejos. "Decidieron mudarse e irse a vivir a Italia", agregará Elif, a lo que Aybike recordará algo ocurrido el día anterior: "Berk publicó algo ayer por la tarde, ¿recuerdas? ¿Entonces a eso se refería?".

Por otro lado, Tolga (Berk Ali Çatal) está enamorado de Yasmin (Eylül Kandemir) pero resignará sus sentimientos para hacer de "cupido" y que ella esté con Mahir (Mark Raymund). Por eso, aprovechará la primera oportunidad para juntarlos a ambos.

Es que Tolga y Mahir organizaron una salida al cine para el día siguiente y en este contexto, él invitó a Yasmin para que los acompañe. "Mañana le diré que tengo algo que hacer. Y van a poder estar solos. No los incomodaré, no te preocupes", le dirá Tolga a Yasmin al oído.

Lejos de todo esto, Lydia (Kim Elensin) aprovechará una cena de la empresa de su padre para acercarse a Ömer (Yigit Koçak) y generar los celos de Süsen (Lizge Cömert). En este contexto quien aprovechará la situación será Sarp (Atakan Özkaya) que meterá puga a la joven.

"Mira, Sarp, si no te saludé es porque no quiero hablarte", le dirá la joven al verlo e ignorarlo. Sin embargo, él le aclarará: "Como si me importara que me saludaras. ¿Y sabes algo? A Ömer tampoco le importa... Ahora mismo está con Lydia. Están pasando un momento juntos", lanzará.

Rápidamente irá a buscarlo y verá que él tiene la mano de ella tomada y la acaricia, lo que la hace estallar de celos.