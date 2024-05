La Peña de Morfi: seguidores manifestaron su enojo en las redes por un polémico accionar

domingo, 5 de mayo de 2024 17:50

Este domingo, La Peña de Morfi (Telefe) contó con una importante grilla de invitados de todos los géneros musicales. El cierre del ciclo de cocina estaba a cargo de la reconocida banda de rock, Kapanga. Muchos seguidores del artista estuvieron compartiendo en las redes sociales que estaban muy ansiosos. Sin embargo, una sorpresiva decisión de la producción despertó el enojo de todos.

Es que el cantante de Kapanga se mostró muy contento y cantó cada uno de sus éxitos con la compañía de todo el público. Cantó alrededor de 3 canciones, pero el enojo de los seguidores se despertó ya que cortaron rápidamente el show.

Foto: captura redes sociales (X)

En la cuenta X (ex Twitter) los usuarios pidieron explicaciones por lo sucedido y aseguraron que la banda no se merecía ese trato. "Malísimo", "por qué cortaron así", "no entiendo", fueron algunos de los mensajes que dejaron en las redes sociales.

El programa fue tendencia por varias horas en la red social X.