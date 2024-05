Gran Hermano: Virginia abandonó el juego porque ve a Furia ganadora

domingo, 5 de mayo de 2024 15:59

"Ya está". Con esas palabras, Virginia Demo decidió no seguir jugando para ganar Gran Hermano (Telefe) tras ver la fuerza que tiene Furia afuera. La participante se vio desmotivada para llegar a la final y se lo hizo saber a sus compañeros.

Mientras compartió la habitación con Zoe, Darío y Manzana reveló que siente que Juliana Scagalione es la ganadora y los demás no tienen chances frente a ella. "Es re-seguro que está en el final", señaló sobre su rival.

Al escucharla, Zoe Bogach no dudó en revelar "pero si no va a placa... ...yo la fulminaría". Ante esto, Virginia confesó que no se arriesga "porque es al pedo, es tirar el voto" pero Zoe insistió: "pero tampoco regalársela que vaya derechita a la final".

Con la voz desanimada, Virginia subrayó que para ella, el juego "ya está". "Cualquiera que vaya contra ella a placa, se va a la mierda". Sus palabras movilizaron a sus compañeros de habitación que intentaron alentarla, especialmente Darío.

"¿Pero por qué decís eso, Vir? No, todo bien. Hoy tenemos esa sensación. Pero lo que se percibe afuera es lo que yo te digo, pero es otra cosa. Te digo por vos como participante", agregó Darío.

Sin embargo, Virginia no logró cambiar de parecer y decidió no seguir jugando contra algo que no tiene sentido. "¿Qué vas a regalarsela?, ¿Vas a regalarle el pase?", insistió Zoe a lo que Virginia aclaró que no le regalará el "pase" pero...

Hoy el premio mayor de Gran Hermano es de 50 millones de pesos y la casa.