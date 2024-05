Emilia Mernes, entre lágrimas, suspendió su show: “El médico me lo pidió”

sábado, 4 de mayo de 2024 14:49

"Me siento muy mal". Con esas palabras y con lágrimas en sus ojos, Emilia Mernes le habló a las más de 14 mil personas que estaban presentes en el Movistar Arena. Allí anunció la suspensión de su show por problemas de salud y recomendación de sus médicos.

”No voy a poder hacer el show de hoy", comenzó expresando a la vez que confesó que se sentía "muy mal" y pidió "perdón de corazón". "Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal”, expresó con la voz quebrada y luego agregó: “El médico me dijo que así no puedo, así que quiero pedirles perdón de corazón. Gracias por estar acá”.

Más tarde, desde la producción del evento emitieron un comunicado: “A punto de iniciar su show del 3 de mayo, Emilia se vio obligada a reprogramar su concierto por prescripción médica, anunciando la nueva fecha para el martes 7. Los conciertos de Uruguay del 4 y 5 de mayo serán reprogramados para el 12 y 13 de mayo”.

“Sobre la hora del concierto, Emilia subió al escenario acompañada por su equipo para darle al público la triste noticia que no iba a poder realizar su espectáculo. Manifestó que intentó hasta último momento recomponerse pero no lo logró, para estar a la altura del show que merecen sus fans", continuó el comunicado.

La función fue reprogramada para el martes a la misma hora y en el mismo lugar. Desde la producción indicaron que "los tickets con fecha 3 de mayo, son válidos para la nueva función del 7 de mayo. Se informará a través de redes sociales como siguen sus conciertos inmediatos. Toda la información adicional será compartida en las RRSS de Emilia, Fenix Entertainment y Movistar Arena”.