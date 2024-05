Video: Florencia y Furia quedaron al borde de la expulsión

viernes, 31 de mayo de 2024 19:22

"Florencia al 9009". Con esas palabras Juliana "Furia" comenzó buscando enfrentarse a Florencia, una de las "nuevas" en Gran Hermano (Telefe). La competidora arremetió contra la rubia y destacó que la joven estuvo pidiendo al público que vote a Bautista.

Sin dejarla hablar, Furia remarcó: "te voy a sacar yo. Me voy a gastar toda mi guita. Me cansaste, no sos nada". Luego, sumó que Florencia tenía el mismo juego que Mauro y la llamó al silencio: "sos pelot...". La rubia destacó: "nunca me metí con nadie. Me votaste y usaste para que saque a Coti. No te metas con ninguna de las pibas".

"Me voy a guardar todo para la cena. Es el momento en que se empiecen a ir", destacó. Nicolás se sumó a la conversación y decidió enfrentar a Juliana y defendió a su "enamorada".

Furia lanzó varios insultos y subrayo: "estoy ayudando a mis compañeros. Yo abrí los ojos y lo hice con todo el mundo".