Un lugar seguro 2: la película turca de Netflix que dura menos de dos horas y emociona hasta las lágrimas

viernes, 31 de mayo de 2024 00:00

Triste hasta las lágrimas. Así fue "Un lugar seguro", la película que tuvo como protagonistas a Asli Enver como Melisa y a Kaan Urgancioglu como Frat Frtna, allá por el 2021. Por aquel entonces la ficción turca consiguió llegar al corazón de la audiencia al mostrar a una madre que atravesaba una enfermedad terminal y quería que su único hijo no quedara sólo, sino al cuidado de su padre. Ahora llegó la segunda parte de esa historia.

"Un lugar seguro 2" es la nueva película turca que estrenó Netflix esta semana y que es la secuela de aquella triste y dramática historia. A menos de una semana de su estreno, ya capturó el corazón de los espectadores con su emotiva narrativa y actuaciones conmovedoras, convirtiéndose rápidamente en un éxito entre los suscriptores de la plataforma de streaming.

Una historia que toca el corazón

"Un lugar seguro 2" es la esperada secuela de la aclamada película turca "Un lugar seguro". En esta etapa, se muestra la difícil convivencia del pequeño Can (Mert Ege Ak) con su papá. Ambos ya llevan un año conviviendo pero el niño aún no le dice "papá" a Frat y lo sigue llamando por su nombre de pila. Sumado a eso, Can sueña con poder inventar una máquina del tiempo para ir al pasado para reencontrarse con su madre.

De acuerdo con la sinopsis oficial, además de atravesar un complicado duelo, Frat debe procurar ser un buen padre para Can, quien extraña en exceso a su madre y no le hace las cosas simples. Pero todo se complicará más cuando se produzca una discusión con una llamativa mujer que le hace pensar en el amor una vez más. No obstante, Can no está igual de feliz con la recién llegada. No solo le preocupa que le saque la atención de su padre, también tiene miedo de que se produzca otra tragedia.

Temas universales y emotivos

La película aborda temas universales como el amor, la pérdida, la esperanza y la redención. A través de sus personajes, "Un lugar seguro 2" explora cómo las personas lidian con sus miedos y cómo encuentran la fuerza para seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Estos temas resuenan profundamente con la audiencia, haciendo que la película sea una montaña rusa emocional desde el principio hasta el final.

Desde su estreno, "Un lugar seguro 2" ha recibido elogios de críticos y espectadores por igual. Las redes sociales están llenas de comentarios de personas que han quedado profundamente conmovidas por la película. Muchos describen haber llorado varias veces durante la proyección, lo que subraya el impacto emocional de la historia.