"No hay medicina para eso": hubo novedades sobre la salud de Antonio Gasalla y su familia

viernes, 31 de mayo de 2024 00:00

Hace 10 días, el actor Antonio Gasalla se encuentra internado en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de neumonía. En este marco, la situación de salud preocupa en el mundo del espectáculo nacional y sus colegas se encuentran acompañando a la familia.

Marcelo Polino, cercano a Gasalla, habló sobre la situación que atraviesan y contó la actualidad de la salud del actor.

"Hay buenas noticias dentro de los marques de Antonio estuvo con una neumonía que pudo superar y con el alta médica que ya tiene volverá al centro de rehabilitación que estaba", dijo Polino en un móvil.

“El tema cognitivo avanza, no hay una medicina para ello, tiene un tema con el botón gástrico que lo tiene a maltraer. Tiene que alimentarse a través de una sonda. Eso, sumado a una neumonía. Pasó un trance muy difícil. Estamos acompañando a la familia que es de fierro y está todo el tiempo al lado”, describió Polino.

Para cerrar el tema, el ex jurado del Bailando continuó y confirmó que el actor “tiene al alta”, aunque todavía no dejó el sanatorio. “Si no es hoy a la tarde, será en estos días, pero el alta de la neumonía lo tiene”, finalizó Polino.

Anteriormente, su hermano Carlos Gasalla había mencionado que “tiene unos problemas pulmonares y tiene problemas de otras cosas que él viene arrastrando de antes y que cuando fue internado primitivamente ante la revisación general, le aparecieron cosas que él no se trataba”.

El actor fue diagnosticado con demencia senil progresiva en el año 2019. Su hermano comentó a la prensa que Gasalla está en terapia intermedia y actualmente respira sin asistencia.