Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 30 de mayo de 2024 00:00

Este jueves, Telefe transmitirá un nuevo y emocionante capítulo de Todo por mi Hogar (Kardeslerim) que promete mantener a los espectadores pegados a la pantalla. La trama se intensifica cuando Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) finalmente recupera su libertad después de que la denuncia de Sarp (Atakan Özkaya) no prosperara, gracias a la intervención de su hermano Ömer (Yigit Koçak).

En este episodio, Asiye disfruta de su la libertad tras un período de incertidumbre y angustia. La intervención decisiva de Ömer fue crucial para desbaratar la acusación que Sarp había levantado en su contra. La liberación de Asiye representa un momento de alivio y alegría para ella y su familia, marcando un nuevo comienzo después de la tormenta.

Sin embargo, no todo es felicidad. La relación entre Ömer y su novia Süsen (Lizge Cömert) se ve puesta a prueba cuando ella descubre que Ömer no le contó sobre la liberación de Asiye y organizó una cena para celebrarlo sin incluirla. Este descuido provoca una fuerte discusión entre la pareja en el colegio, donde Süsen expresa su malestar y siente que ya no es parte de la vida y la familia de Ömer.

"¿Por qué no me dijiste nada Ömer?", le preguntará la chica a lo que él responderá: "era un asunto familiar. El que todos llegaran, es decir Elif, Berk y Tolga no fue planeado. Fueron a ver a Asiye y yo me quedé aquí y fui a trabajar. Solo estuve al inicio de la reunión y ya".

Süsen, dolida, confrontará a Ömer sobre su exclusión, haciendo evidente la tensión y las inseguridades que han estado latentes en su relación. Este conflicto añade una capa de complejidad y drama al episodio, mostrando cómo las decisiones y omisiones pueden afectar profundamente las relaciones personales. "Vos ya no me consideras tu familia", le recriminará la joven quien destacará que él ya no es considerado con ella.

El próximo episodio de Todo por mi Hogar promete ser una montaña rusa de emociones, combinando momentos de alegría con conflictos personales intensos. Los seguidores de la serie podrán ver cómo Asiye se reintegra a su vida normal mientras Ömer y Süsen navegan por las turbulentas aguas de su relación.

¿Podrán superar esta crisis y fortalecer su vínculo, o este conflicto marcará un punto de no retorno?

No te pierdas este jueves el nuevo episodio de Todo por mi Hogar por Telefe, donde las emociones estarán a flor de piel y las relaciones serán puestas a prueba. Una entrega imperdible que promete dejar una huella en los corazones de los espectadores.