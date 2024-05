"Queremos un varón": Jesica Cirio apuesta nuevamente a ser mamá

jueves, 30 de mayo de 2024 12:23

Jésica Cirio es madre de Chloé, fruto de su matrimonio de 10 años con Martín Insaurralde, mientras que su flamante marido, Elías Piccirillo, también es padre de una nena junto con su ex mujer.

Entonces la pareja, tras su boda por civil, ya tiene deseos de ser padres nuevamente. "Queremos tener un varón", dijeron en diálogo con la revista Caras.

Según informaron en Socios del Espectáculo, como Jésica tiene 39 años, tomó la decisión hace unos meses de congelar óvulos para poder cumplir con el nuevo proyecto familiar que tienen.

“Este amor sanó mi corazón”, aseguró Cirio a la publicación, luego de su separación de Insaurralde, en medio de un escándalo de infidelidad y de denuncias por lavado de dinero.

“Me enamoré perdidamente, a los pocos meses me di cuenta que estaba enamorada perdidamente y que quería proyectar nuestra vida juntos. Él me hizo conocer un amor sano y pleno y me ayudó a curar las heridas de amor que tenía. Me acompañó en este proceso”, aseguró la modelo.

“Se me posó una mariposa naranja, yo sentí que me daba fuerza para salir adelante y tomar decisiones porque hace años, cuando falleció mi tía, nos dieron un símbolo de la mariposa. Caminamos con Eli y se nos cruzó una mariposa, es muy especial para mí, por eso nos hicimos el tatuaje”, detalló Cirio.