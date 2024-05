Gastón Trezeguet explotó contra una Gran Hermano: “Todos me cargan”

jueves, 30 de mayo de 2024 00:00

Este martes, Georgina Barbarossa, en su programa “A la Barbarossa” (Telefe), lanzó una bomba que hizo enfurecer a uno de los panelistas, Gastón Trezeguet, que quedó en el foco de la tormenta contra Furia de Gran Hermano.

La conductora no dejó pasar por alto lo sucedido frente a una actitud que tuvo la entrenadora, con relación a un objeto de Gastón y encendió las alarmas. “Vos que defendés a Furia… Quiero saber qué pasó con tu anillo, ¿lo revoleó?”, lanzó Geo a Gastón.

El panelista, contó que, después del debate, al revisar su celular, se encontró con una avalancha de mensajes sobre lo ocurrido y dijo: “Todos me cargan”. Al ver el video, reaccionó sin pensarlo y exclamó: “¡Nooo! ¡Tiene razón Virginia! ¡Tiene que ganar el Chino, uno de los Bro!”.

Para entender por qué Furia reaccionó así, Noe Antonelli explicó que la hermanita se molestó por el mensaje del anillo que decía “El que se enoja pierde”, y no por el anillo en sí. Además, se supo que Juliana se fue a fumar al patio de la casa tras una acalorada pelea con Virginia, otra de las participantes que ha tenido fuertes enfrentamientos con ella.

El panelista de Gran Hermano aclaró que su relación con Furia no había cambiado: “La frase del anillo no quería decir eso, pero bueno… Está todo bien, el anillo es de ella, no voy a reclamar nada”.

Aunque revelaron que le costó mucho a Gastón regalarle el anillo, él demostró entre risas que la reacción de Furia no significaba nada personal para él, restando importancia a lo ocurrido. Los presentes en el programa, al escuchar que a él no le había afectado el tema, concluyeron diciendo “muy mal”.