Furia de Gran Hermano se someterá a una cirugía: de qué se trata y cuándo será

En los últimos días, se han difundido fotos del antes y después de Furia, una de las participantes de Gran Hermano 2023 (Telefe). Las imágenes revelan cómo lucía antes de someterse a una rinoplastia. Sin embargo, muchos usuarios han criticado los resultados de la operación.

Ahora, su hermana Coy ha anticipado que le tiene una sorpresa preparada para cuando salga del reality: le consiguió un nuevo cirujano.

"Voy a salir a aclarar: Furia no tenía dinero para una rinoplastia. Ambas nos prestamos a médicos practicantes. Ahora sí, ríanse tranquilos de que nos quedó mal. Furia es GH, sigan soportando", escribió Coy en las redes sociales de la participante.

Horas antes, la misma Juliana Scaglione había dado detalles de su intervención durante una conversación con sus compañeros. Todo comenzó cuando Emma Vich le preguntó si tenía cirugías. "Sí, me hice una cuando salía con un muchacho, que un día me llamó narigona y todo un curso me dijo narigona. ¿Qué hice como una tonta? No tenía mucha plata y fui a un hospital que me recomendó una amiga, donde las hacían baratas, y bueno, me operé. Respiro como el ojete", confesó sobre el error que cometió.

Furia reveló más de lo debido y compartió lo que Gran Hermano le dijo en el confesionario. Era información confidencial, pero ahora ha quedado expuesta y ha arruinado los planes de la producción. Según le explicó a Darío Martínez Corti, pronto regresará al reality Mauro Dalessio, el joven con quien tuvo un romance y muchas noches de pasión, aunque también varias situaciones polémicas.

"Ya te van a traer a Mauro, vos esperá. A vivir, por lo menos cuatro días, como yo pienso. Gran Hermano hoy me preguntó. Quiere saber si estoy ok. Yo no me hago cargo. Que venga, disfrute. Cáguense de risa. Capaz que entra Manzana también", comentó.

Hasta el momento, lo único confirmado son los saludos de los exparticipantes a los que siguen en juego. Esto podría ser un golpe letal para Juliana Scaglione, que ni se imagina cuánto la detestan los que ya abandonaron la casa.