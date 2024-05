Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 3 de mayo de 2024 00:00

Las emociones serán protagonistas en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La historia transita momentos muy intensos en los que varios de sus protagonistas transitarán entre la tristeza, la bronca y el amor.

En el capítulo de este viernes, Yasmin (Eylül Kandemir) hablará con Tolga (Berk Ali Çatal) y le confesará que se está enamorando de un compañero de clases. Poco a poco despertará la ilusión en él a medida que avance con sus palabras.

"Es alguien de la escuela. De hecho estudia en el mismo salón que nosotros. Pero no estoy segura si también le interesa. Todo es muy incierto. Tal vez me ve como una simple compañera en el mismo colegio", expresará Yasmian a lo que él destacará: "Cuanto más estoy escuchándote, más me intriga saber de quién me hablas". Sin embargo, la respuesta que escuchará no será la que él espera.

Lejos de esto, Ayla (Asli Mavitan Balkas) saldrá a cenar con Berk (Recep Usta) y Elif para comunicarle a ella que se irán del país. "Ya lo decidimos. Nos mudaremos a Italia. Abriré un nuevo negocio allá. Por eso tomé la decisión. Es una buena oportunidad", le contará la mujer a la joven. Ante esto ella no lo puede creer y se enterará que si se van, puede que no regresen jamás.

Por otro lado, Ömer (Yigit Koçak) se enterará que alguien le habló a una compañera amenazándola y que lo hizo bajo el nombre de Süsen (Lizge Cömert). Por ello decidirá encararla para que le cuente qué pasó. "¿Llamaste a una de mis compañeras para amenazarla?", lanzará generando en ella un desconcierto total.

"Yo no llamé a nadie. Mi amor, te prometo que yo no hice nada Además, ¿por qué le llamaría a una de las chicas para amenazarla? ¿Qué motivo tendría?", preguntará notoriamente molesta a la vez que se dará cuenta que a él le cuesta creerle.

"Ya cálmate, te creo, está bien. Entonces, ¿quién le llamó si no fuiste tú?", se preguntará Ömer quien advertirá: "Al parecer alguien está haciendo bromas muy pesadas. Bueno, como sea, aún tengo muchas cosas que hacer Adiós".

Lejos de quedarse quieta, Süsen se dará cuenta que todo llegó por provocación y mentira de Lydia (Kim Elensin). "Fuiste tu ¿cierto?... tu llamaste a esa chica y la amenazaste para que tuviera problemas con Ömer", apuntará.