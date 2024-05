Eliana Guercio fue operada de urgencia tras su lesión: qué se sabe de su salud

viernes, 3 de mayo de 2024 00:00

Eliana Guercio se vio obligada a someterse a una cirugía en su tobillo derecho luego de sufrir una grave lesión en las afueras del hotel donde se alojaba Boca Juniors, horas antes del encuentro con Estudiantes de La Plata en la provincia de Córdoba el pasado martes.

En ese momento, la panelista de El Debate de Gran Hermano recibió asistencia inmediata de su esposo, Sergio "Chiquito" Romero, mientras se encontraba en la concentración del equipo xeneize. "Estoy bien. Me rompí toda, pero en el lugar justo, cerca de los doctores de Boca, que son unos genios totales y hicieron que todo sea menos doloroso y más fácil", dijo la modelo en una entrevista con Teleshow.

Este jueves, Guercio brindó detalles sobre su cirugía realizada el miércoles y compartió cómo avanza su rehabilitación. "Me operaron ayer porque convenía hacerlo cuanto antes para evitar la inflamación", comenzó relatando. "Jorge Batista me derivó a Guillermo Gotter para la cirugía. Y mañana o pasado podría irme a casa si todo sigue así, los médicos están contentos", agregó.

Mostrándose esperanzada de que lo peor haya quedado atrás, Guercio afirmó desde la Clínica Zabala en el barrio porteño de Belgrano, donde está internada a la espera del alta médica: "Es un día menos en el largo camino hacia la recuperación".

Cuando sufrió la lesión en el tobillo derecho, Guercio recibió atención inmediata por parte del personal médico de Boca Juniors y su esposo corrió a su encuentro en la concentración del equipo, acompañado por personal de seguridad. Fue trasladada en ambulancia al Hospital Allende, uno de los nosocomios especializados en traumatología. Allí se confirmó que tenía una fractura en su tobillo derecho, lo que llevó a la decisión de someterla a una cirugía, derivándola al especialista Guillermo Gotter.

La modelo expresó su agradecimiento por la atención recibida tanto en la clínica como en el hospital, reconociendo que la situación pudo haber sido peor. "Fue una desgracia con suerte. El bebé que tenía en brazos no resultó herido. Me operaré y no pasa nada. Podría haber sido peor", concluyó agradecida.